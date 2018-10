Trinta e um quilos de maconha são apreendidos em Mauá

Do Diário OnLine



02/10/2018



Um motorista de 33 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil nesta segunda-feira (01), no Parque das Américas, em Mauá, por tráfico de drogas. Com a dupla foram localizados trinta e um quilos de maconha e um revólver com a numeração raspada.

Agentes da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Osasco investigavam a venda de drogas na região e, por meio de uma denúncia, receberam a informação de que entorpecentes seriam negociadas na Rua Fernando Colombo, no bairro Jardim Florida.

A equipe realizou campana no local e viu carro estacionado da mesma cor e placa – Gol cinza – que foram informadas na denúncia. Quando um homem entrou no carro e começou a dirigir, os agentes o seguiram até parar em frente a uma casa.

Um adolescente que estava na residência autorizou a entrada do motorista e cerca de 10 minutos depois, os dois saíram do local, sendo que o homem carregava uma bolsa. A polícia, então, fez a abordagem e dentro da mochila havia 15 pedaços de maconha. Já na revista da casa do adolescente foram encontradas outras três sacolas com 30 tijolos da droga. Na residência do motorista foi localizado o revólver calibre 38.

O homem foi preso em flagrante e o jovem foi apreendido e conduzido à Vara da Infância e Juventude.