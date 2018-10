Categorias operacionais da Policia Civil criticam lista tríplice

Aline Melo Do Diário do Grande ABC



03/10/2018 | 07:00



Entidades de classe da Polícia Civil de São Paulo questionam a lista tríplice apresentada por organizações que representam os delegados do Estado. Os nomes dos três delegados mais votados pela categoria - Domingos Paulo Neto, com 508 votos; Antônio Mestre Júnior, com 235 e Edson Nakamura, com 182 – serão apresentados ao próximo governador para que seja escolhido o novo delegado-geral. “Os delegados representam apenas 5% do efetivo da Polícia Civil, não podem falar por todos nós”, criticou o presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia, João Xavier. O presidente do Sindicato dos Investigadores, João Rebouças, e da IPA (Internacional Policie Association), Jarim Lopes, também se manifestaram contrários a forma como a eleição foi conduzida.

A votação foi organizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado (Adpesp) e pelo Sindicato dos Delegados (Sindipesp), de forma inédita. A indicação de nomes para a escolha do governo é aspiração antiga dos delegados paulistas, mas não há previsão constitucional que obrigue o chefe do Executivo a acata-la. O Sindipesp justificou que a lista seguiu o modelo das que são formadas pelas demais carreiras jurídicas, como o Ministério Público, em que as escolhas são feitas pelos cargos de direção. Presidente da Adpesp, Gustavo Mesquita destacou “o respeito por todas as 14 carreiras da Polícia Civil, cada uma com papel fundamental”, mas lembrou que compete aos delegados a responsabilidade de dirigir a corporação, logo, também compete a eles indicar o possível dirigente.