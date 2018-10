Éverton Ribeiro revela reunião para cobranças e diz acreditar no título do Fla

02/10/2018 | 20:25



A terça-feira foi quente no Ninho do Urubu. O meia Éverton Ribeiro revelou que os jogadores do Flamengo tiveram uma reunião, na qual houve cobrança para um melhor desempenho do time na reta final do Campeonato Brasileiro. "Já mostramos um melhor futebol do que esse no Brasileiro. Se houver uma melhora individual, o coletivo também irá melhorar", afirmou.

A quinta colocação, quatro pontos atrás dos líderes Palmeiras e Internacional, não desanimam o jogador na briga pelo título nacional. "Só depende da gente. Temos vários confrontos diretos. São 11 jogos no total e vamos acreditar até o fim para buscar a liderança", disse Éverton Ribeiro, que tem escalação garantida para o jogo de sexta-feira, contra o Corinthians, em Itaquera.

"Trata-se de um jogo importante. Precisamos ter cuidado, pois o Corinthians, mesmo em casa, joga no contra-ataque e é muito perigoso", afirmou o jogador. "Uma vitória nos coloca novamente na briga direta."

As duas equipes se enfrentaram recentemente pelas semifinais da Copa do Brasil, com classificação do time paulista à decisão, o que inclusive provocou a demissão do técnico Zé Ricardo, substituído recentemente por Dorival Júnior, que fez a sua estreia no sábado, no empate por 0 a 0 com o Bahia.

Assim, esta semana vem sendo a primeira de Dorival para treinar o time. E o treinador já recebeu elogios de Éverton Ribeiro. "Ele está aproveitando da melhor maneira possível. Está tentando nos preparar bem e tentando acertar o que achou de errado no jogo contra o Bahia. Treinamos movimentação e assim vamos conseguir crescer. Temos 11 jogos pela frente e ele veio para nos ajudar. Já mostrou que tem um grande potencial", comentou.