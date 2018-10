Datafolha: Bolsonaro cresce no 2º turno e empata com Haddad, Ciro e Alckmin

02/10/2018 | 20:07



A intenção de voto no candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, cresceu em todos os cenários de segundo turno testados pelo Datafolha em pesquisa realizada nesta terça-feira, 2. Com isso, ele passou a empatar, considerando-se a margem de erro de dois pontos porcentuais, com Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Fernando Haddad (PT).

Contra o candidato petista, Bolsonaro tem vantagem numérica, ainda em situação de empate técnico. Na comparação com pesquisa divulgada na sexta-feira, 28, o deputado federal cresceu de 39% para 44%, enquanto o ex-prefeito paulistano caiu de 45% para 42%. Votos brancos e nulos são 12% e indecisos, 2%.

Contra Ciro Gomes, Bolsonaro cresceu quatro pontos, passando para 42%. Com esse índice, ele aparece tecnicamente empatado no limite da margem de erro com o pedetista, que passou de 48% para 46%. Brancos e nulos são 10% e indecisos, 2%.

Geraldo Alckmin também viu a vantagem diminuir contra Bolsonaro e chegar a uma situação de empate técnico. O tucano oscilou de 45% para 43%, enquanto o deputado federal subiu de 38% para 41%. Brancos e nulos são 14% e indecisos, 2%.

Contra Haddad, o ex-governador paulista cresceu de 39% para 43%, enquanto Haddad caiu de 39% para 36%. Brancos e nulos são 19% e indecisos, 2%.

Alckmin, porém, perderia para Ciro por 42% a 37%. De sexta-feira até hoje, o pedetista permaneceu com o mesmo índice e o tucano oscilou um ponto porcentual para baixo. Brancos e nulos são 19% e indecisos, 2%.

Ciro também superaria Haddad, por 46% a 32%. Na semana passada, era 41% a 35%. Brancos e nulos são 20% e não souberam ou não opinaram, 2%.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos porcentuais e nível de confiança de 95%. Foram entrevistados 3.240 eleitores em 225 municípios nesta terça-feira, 2. O registro no TSE é o BR-03147/2018. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo.