Neymar fala sobre se casar com Bruna Marquezine: 'Está chegando a hora, né?'

02/10/2018 | 19:11



Brumar é o casal do momento e qualquer passo que Bruna Marquezine e Neymar Jr. dão é super comentado. Além disso, existe uma multidão de fãs torcendo para que saia um casamento dessa relação, e quem sabe até alguns filhinhos para fazer companhia para Davi Lucca, único filho do jogador, de seis anos de idade.

Neymar é a capa da revista Top Magazine da edição de outubro de 2018 e foi entrevistado por ninguém mais, ninguém menos que Glória Maria. Durante a conversa com a jornalista, o jogador do Paris Saint Germain deu uma declaração que os fãs torciam há muito tempo para ouvir quando Glória perguntou sobre se casar com Marquezine:

- Está chegando a hora, né? Mas insisto que mesmo a hora de casar não tem relação com fama, dinheiro ou sucesso. Acho que tem a ver com a maturidade do casal, do desejo de viver uma vida em comum.

Questionado sobre ter mais filhos o jogador foi rápido e direto:

- Quero!

O jogador de futebol também falou sobre a relação com Davi, e disse que quer proporcionar para o menino oportunidades que ele não teve quando criança, mas que tenta não passar dos limites:

- O mais importante é que ele viva a infância como todas as crianças do mundo deveriam viver. Brincando, aprendendo com a família e com muito amor. Tentamos passar esses valores, os mesmos que nossos pais nos passaram. Ensinamentos que independem de dinheiro e fama. Eu tive uma infância pobre, e tento proporcionar a ele muitas das coisas a que não tive acesso quando tinha a idade dele. Mas, claro, também temos que impor limites.

Davi é fruto do relacionamento que Neymar com Carol Dantas.