Trump obteve US$ 413 milhões de seu pai, muito de desvios fiscais

02/10/2018 | 18:52



O New York Times informou nesta terça-feira, 2, que o presidente Donald Trump recebeu pelo menos US$ 413 milhões de seu pai ao longo de décadas, em grande parte por meio de desvios fiscais duvidosos, incluindo fraudes.

A reportagem do NYT contradiz a imagem que Trump tem divulgado de si mesmo, como um bilionário que começou com apenas um empréstimo de US $1 milhão de seu pai.

O NYT afirma que Trump e seu pai, Fred, evitavam os impostos sobre doações e heranças criando uma corporação falsa e desvalorizando os ativos para as autoridades fiscais.

O jornal diz que sua reportagem se baseia em mais de 100 mil páginas de documentos financeiros, incluindo declarações de impostos confidenciais do pai e de suas empresas.

Um advogado do presidente disse ao jornal que não houve "fraude ou evasão fiscal" e os fatos citados no artigo são "extremamente imprecisos".