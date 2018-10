Corinthians chega a acordo com Associação Paraguaia para ter Romero em finais

02/10/2018 | 18:50



O Corinthians chegou a um acordo com a Associação Paraguaia de Futebol (APF) para contar com o atacante Romero nos dois jogos da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, as partidas serão realizadas em 10 e 17 de outubro e coincidem com um período de treinamento da seleção paraguaia.

Pelo acordo que ainda será oficializado, o jogador viajará para Assunção em 11 de outubro, dia seguinte ao duelo de ida, no Mineirão, e retornará no dia 15. O restante do elenco paraguaio ficará reunido com o técnico Juan Carlos Osorio entre os dias 8 e 16.

Romero chegou a declarar logo após a classificação sobre o Flamengo, na última quarta-feira, que gostaria de conciliar a convocação com os jogos decisivos. A diretoria do Corinthians compreendeu a situação, já que é a primeira convocação do Paraguai sob o comando de Osorio, e a Associação Paraguaia também abriu essa concessão, contando com o jogador por um menor espaço de tempo.

Nesta terça-feira, o técnico Jair Ventura encaminhou o Corinthians para a partida contra o Flamengo, sexta-feira, às 21 horas, em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Romero formará o quarteto de ataque com Jadson, Mateus Vital e Clayson, o mesmo que começou o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante da equipe carioca.

Com Romero liberado, são duas dúvidas para o primeiro jogo da decisão contra o Cruzeiro. O lateral-direito Fagner se recupera de fibrose na coxa esquerda e a expectativa é que volte a tempo da partida. A outra dúvida é sobre o substituto do volante Douglas, suspenso. A tendência é que Gabriel entre na vaga.