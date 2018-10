Everton treina com bola no São Paulo e reforça expectativa de jogar o clássico

02/10/2018 | 18:43



O meia-atacante Everton treinou com bola ao lado dos companheiros na tarde desta terça-feira e reforçou a expectativa de estar na escalação inicial do São Paulo para o clássico do próximo sábado, contra o Palmeiras, às 18 horas, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi a primeira atividade dele junto com o time desde o seu afastamento para tratar uma fibrose na perna esquerda, que o tirou da equipe das partidas contra América-MG e Botafogo, pelas duas rodadas anteriores do Brasileirão. Sem demonstrar limitações ou reclamar de dores, ele trabalhou ao lado dos reservas que não estiveram em campo no empate com os botafoguenses, domingo, no Rio.

Já os jogadores titulares daquela partida trabalharam com o preparador físico Pedro Campos e fizeram uma corrida leve. Na sequência, eles foram para a academia. A ausência foi o meia Nenê, liberado para resolver questões pessoais, segundo a assessoria do clube.

Na terceira posição na tabela, o São Paulo soma 52 pontos, a um do Internacional e do Palmeiras. Além do provável retorno de Everton, o técnico Diego Aguirre contará com a volta do zagueiro Arboleda, que cumpriu suspensão na última partida. Assim, todos os titulares estarão à disposição do uruguaio para o confronto decisivo.