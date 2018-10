Ana Maria Braga insiste que Nicolas Prattes coma prato com carne no 'Mais Você'

02/10/2018 | 17:42



Nicolas Prattes e Juliana Paiva, o Samuca e a Marocas de O Tempo não Para, foram convidados do Mais Você desta terça-feira, 2. Os dois falaram de seus personagens na novela e passaram por algumas 'saias-justas' com Ana Maria Braga.

Há alguns meses, surgiram boatos de que Nicolas e Juliana estão namorando, mas nenhum dos dois confirmou. Ana Maria insistiu em falar com os dois como um casal, e eles tentaram se esquivar e em diversos momentos mostraram desconforto. Logo quando os recebeu no estúdio, a apresentadora falou: "O casal mais casal", e Louro continuou: "Ah, mas eu torço muito por vocês".

Depois, Ana Maria fala que os dois começaram a carreira cedo, e Nicolas comentou que era a primeira vez que os dois trabalhavam juntos, mas que já tinham se encontrado algumas vezes na vida. "O cupido só bateu na novela mesmo, né?", provocou Ana Maria, e o casal nada falou.

No fim do programa, outro momento de desconforto: a apresentadora insistiu para que Nicolas, que não come carne, provasse a receita de arroz com costelinha. "Só o sabor da carne vai, não vai? Só o arrozinho, tá? Então, você não come a carne, mas come o arroz", disse Ana Maria. Nicolas então provou, e disse que estava bom. "Deu até vontade de passar por baixo da mesa".