Oscilação do mercado é normal em período pré-eleitoral, diz Meirelles

02/10/2018 | 17:29



O candidato do PMDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, classificou como "normais" a alta na Bolsa de Valores de São Paulo e a queda do preço do dólar, ocorridas nesta terça-feira, 2. "São oscilações normais nesse período pré-eleitoral", avaliou o ex-presidente do Banco Central durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-ministro da Fazenda na gestão de Michel Temer (MDB).

"Agora tem alta, tem queda, o mercado sobe e desce. Depois da eleição, o mercado vai se estabilizar. Quando eu vencer, não será só a Bolsa que vai subir, o mercado de trabalho e toda a economia vai melhorar", afirmou Meirelles, ao final de uma caminhada por uma avenida de comércio popular em Madureira, na zona norte do Rio, durante a tarde.

Embora esteja distante dos líderes nas pesquisas de intenção de voto, o emedebista confia numa reviravolta até a eleição, no próximo domingo, 7, e discorreu sobre seus planos para a economia: "Para gerar mais empregos é preciso trazer de volta a confiança dos investidores no Brasil, e isso eu consigo fazer. Tem que aumentar os investimentos para o Brasil voltar a crescer", afirmou.