Anitta dispara: As pessoas têm medo de errar. O que pode acontecer de tão grave?

02/10/2018 | 17:16



Em entrevista para a revista Claudia, Anitta abriu seu coração sobre como alcançou o estrelato, falou sobre sua rotina e sobre o peso da fama. Em sua casa na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, a cantora falou também um pouco de seus projetos futuros.

Um dos assuntos mais falados durante a entrevista foi sobre o início de sua carreira, na Furacão 2000.

- Como eu não tinha dinheiro para beber, comprava uma água e dançava. Fiz amizade com o DJ, pedia músicas. E procurava os câmeras que registravam o baile para aparecer nas filmagens.

Em 2010, a então Larissa de Macedo publicou um vídeo amador cantando em seu perfil no Orkut. Os amigos da Furacão levaram para que o diretor musical da gravadora visse, e ele a contratou imediatamente. Tudo, então, evoluiu muito rápido.

- Alcancei, com 25, o que imaginava ter com 35, 40.

A mais recente fase na vida de Anitta é sua carreira internacional, iniciada em 2017 com Paradinha, primeira música cantada totalmente em espanhol, e seguida por hits como Downtown, Medicina e Is That For Me, em inglês. As visualizações estrondosas no Youtube são resultado de uma forte estratégia da cantora, a começar com as aulas de espanhol, para que pudesse cantar o idioma perfeitamente. A estrela diz que começou a estudar, mas não saiu da terceira página do livro. Todo seu conhecimento veio por músicas, filmes e séries. Já o inglês é vitória da mãe, Miriam, que obrigou a menina a fazer aulas desde jovem, mesmo sem poder pagar.

- Ela enrolava a escola, parcelava uma mensalidade em mil vezes, mas não me deixava faltar. Depois, graças a Deus, eu mesma consegui pagar e hoje agradeço a ela pela insistência.

Ainda sobre a mãe, Anitta diz que Miriam é sua melhor amiga e conselheira, dizendo sempre que ela poderia fazer o que quisesse, desde que não desrespeitasse ninguém. Além da mãe, outro conselheiro indispensável da cantora é o colombiano J Balvin, que protagonizou, com ela, os hits Downtown, em 2017, e Machika, em 2018.

- Temos sintonia. Às vezes estou triste, e ele me procura para conversar sem saber.

Mesmo com toda a grandeza, existe alguém que deixa Anitta tímida: Mariah Carey. Apesar de ter vergonha de mandar mensagem para a diva, ela admite que sua música é a que escuta quando procura acolhimento ou animação. Mesmo não enviando um recado para Mariah, deixa comentários em suas fotos no Instagram, como Te amo e Rainha.

Seu nome artístico surgiu da novela Presença de Anita, da Globo, pois se identificava com a personagem, já que acredita mudar muito de humor e de estado de espírito. A única constante em sua vida, desde os sete anos, quando entrou para o coral da igreja, foi a música. Moradora de Honório Gurgel, subúrbio do Rio de Janeiro, Anitta falou sobre sua infância humilde, quando dividia a casa com a mãe e o irmão.

Já durante a adolescência, Anitta juntou seu desejo artístico com a responsabilidade de ter um bom currículo. Realizou um curso técnico em administração e passou em um processo seletivo para ser estagiária na mineradora Vale do Rio Doce. Porém, a estrela não aceitou a oferta.

- Não tinha paixão e, para ser super em qualquer área, precisa amar, se entregar.

A aposta deu certo pois, em 2013, se tornou nacionalmente conhecida por seu sucesso Show das Poderosas.

Anitta é atenta no que diz respeito à sua carreira. Figura ativa nas redes sociais, contando com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, ela usa a ferramenta para extrapolar o alcance de suas estratégias, como aconteceu no projeto Xeque-Mate. Lançado em setembro de 2017, o objetivo seria lançar um clipe por mês até o fim do ano, com o objetivo de chamar a atenção do mercado internacional, sem deixar os fãs brasileiros de fora.

- Tenho muitas ideias. Às vezes, estou andando e pá! Preciso dividir com alguém; senão não consigo dormir. Quando pensei no Xeque-Mate, estava no estúdio e disse: Quão incrível seria se fizéssemos isso! A equipe ficou em silêncio, gelada, provavelmente pensando que eu estava maluca. Já tinha compromisso marcado, patrocinador agendado para gravar outro clipe, mas cancelamos tudo e investimos. Nunca sugiro uma coisa impossível ou que vai me prejudicar.

Quando perguntada sobre críticas, Anitta foi clara.

- As pessoas têm medo de errar. O que pode acontecer de tão grave? O mundo não vai acabar. Repito isso para os fãs.Tento lembrar que os outros não sabem o que é estar no meu lugar. Então lido com as críticas com tranquilidade. No começo, ficava abalada. Hoje, peço para me falarem quando eu piro. Chega uma hora que é tanta gente elogiando que você se sente acima do bem e do mal. Não quero ser assim, prefiro estar evoluindo sempre.

Na entrevista, que ocorreu enquanto a cantora e o empresário Thiago Magalhães ainda estavam juntos, Anitta diz que só é impulsiva com assuntos que tem volta, se referindo ao seu casamento. Mas, em relação a ser mãe, ela não tomaria essa decisão com tanta rapidez, pois gostaria de amadurecer mais antes de tomar este passo.

Anitta também falou sobre seu projeto futuro com a Netflix, a série Vai Anitta, mistura de documentário e reality show, acompanhando a cantora durante o processo de produção do projeto Xeque-Mate. Além disso, ela se dedica ao desenho Clube da Anittinha, que produziu com seu próprio dinheiro, participou da roteirização e dublou a protagonista. A estreia está prevista para este mês no canal Gloob.

A cantora diz se sentir realizada com tudo que alcançou.

- Deito à noite e penso: Eu tenho tudo que quero.