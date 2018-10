Marca de Emicida lança coleção em parceria com o Slam das Minas SP

02/10/2018 | 17:07



A LAB Fantasma, grife dos músicos irmãos Emicida e Evandro Fióti, se uniu ao Slam das Minas SP para uma coleção cápsula de roupas.

O grupo, que promove batalhas de poesia, conhecidas por serem lugares seguros para mulheres desabafarem sobre temas como a luta contra o racismo, a homofobia e o machismo, existe desde 2016 em São Paulo com organização de Mel Duarte, Pam Araújo, Jade Quebra, Carolina Peixoto e Luz Ribeiro.

"Pretendemos chegar em outros lugares com a poesia e com a nossa mensagem, e essa collab é bastante importante para nós pois nos possibilita ocupar um espaço que não tínhamos alcançado, que é a moda", explica Pam.

"Nossa intenção é dar voz a mais coletivos periféricos que, assim como a LAB, tem um trabalho sério e importante na cultura brasileira, e que merecem ocupar todos os lugares", conta Fióti. "Se hoje a LAB conseguiu abrir portas em universos antes pouco frequentados por pessoas com a nossa origem, desejamos transcender e dar voz a mais pessoas que vêm do mesmo universo que o nosso."

A coleção é composta de cinco itens: camiseta, cropped, calça de moletom, t-shirt dress, body e boné, que foram estampados com frases de resistência como "Respeita Minha Caminhada" e "Poetisa", com as letras i e s rasuradas e estarão à venda no site da LAB Fantasma com valores entre R$ 59,00 e R$ 129,00.

As peças serão lançadas oficialmente no sábado, 6, durante a final do Slam das Minas, no Sesc Parque Dom Pedro. A entrada é franca.