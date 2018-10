Mulher é presa em MG após abandonar bebê recém-nascido em lixeira

02/10/2018 | 17:04



Uma mulher foi presa nesta terça-feira, 2, sob a acusação de ter deixado a filha recém-nascida em uma lixeira em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A criança foi encontrada no início da noite desta segunda-feira, 1º, pouco depois de ser abandonada dentro de uma bolsa, enrolada em um cobertor e ainda com o cordão umbilical.

O caso aconteceu no bairro Leblon. Um morador achou o bebê e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Câmeras de segurança da rua flagraram o momento em que a criança era abandonada pela mulher.

Ela foi identificada como uma faxineira de 25 anos, proveniente do Maranhão, e que estava morando na cidade havia apenas dois meses.

A jovem foi localizada em seu local de trabalho, uma concessionária de veículos, e contou ter escondido a gravidez e feito o parto forçado em casa por medo de perder o emprego.

Uma colega de trabalho notou que a faxineira saiu mais cedo do trabalho passando mal na segunda e voltou sem barriga nesta terça. Ao saber do abandono de um bebê, a colega chamou a polícia.

Após passar por exames, a faxineira foi levada para depor na delegacia.

O bebê, que nasceu com mais de 3,6 quilos, está no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC/UFTM). Ele não sofreu sequelas e passa bem, mas segue em observação médica.