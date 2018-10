Produtor revela que Michael Jackson tentou ser James Bond em 007, mas foi atrapalho por seu chapéu

02/10/2018 | 17:11



Ele não queria ser apenas o rei do pop, Michael Jackson queria mais! Além de fazer um sucesso absurdo nos palcos e vender milhões de discos, o astro queria estrelar uma super produção do cinema. Mas é como diz o ditado né: não se pode ter tudo! O sonho de Michael não foi realizado por causa de seu tradicional chapéu preto. O chapéu que sempre esteve ao seu lado e fez tanto sucesso, traiu o cantor e o atrapalhou naquela ocasião.

O produtor Michael Ovitz está lançando sua autobiografia, Who is Michael Ovitz?, onde ele conta sobre o processo de escolha para o elenco do filme 007. No livro, o produtor fez uma revelação e tanto, Michel Jackson foi com a cara e coragem que tinha pedir ao xará para interpretar James Bond.

De acordo com o NME, Ovitz e Ron Meyer, seu parceiros de negócios, fizeram uma reunião com Jackson, onde o cantor falou sobre o desejo de estrelar um filme de ação. Contudo, o chapéu do rei do pop, que não saía de sua cabeça, saiu! O chapéu caiu bem em cima de uma tigela de guacamole:

Ele colocou o chapéu de volta como se nada tivesse acontecido. No entanto, a guacamole continuou escorrendo pelo chapéu e eventualmente caiu no chão. Então eu e Ron começamos a rir, Michael pareceu muito ofendido e saiu da sala. Eu fui atrás dele e tentei explicar por 15 minutos que não tivemos a intenção de ofendê-lo. Finalmente, Michael disse: Ok, mas eu quero interpretar James Bond. Dessa vez eu não ri.

O produtor teve o duro trabalho de convencer Michael que aquele papel não era para ele:

Eu disse que ele era magro e muito sensível. Seria difícil convencer como esse personagem que é um bloco de pedra imponente e brutal.

Michael ficou sem o papel que mais queria, mas chegou a fazer algumas participações em filmes como, O Mágico inesquecível e até MIB Homens de Preto II ao lado do consagrado Will Smith. Ele também estrelou Moonwalker.