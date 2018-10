Kate Middleton usa bota de couro comprada há 14 anos

02/10/2018 | 15:41



Não é a primeira vez que Kate Middleton prova ser "gente como a gente" e repete looks do seu guarda-roupa real. Dessa vez, durante uma visita a uma escola em Londres, a duquesa de Cambridge usou botas de couro compradas há anos .

A duquesa possui as botas da marca Penelope Chilvers desde 2004 e já as usou em diversas ocasiões, desde eventos sociais até trilhas na natureza. Em 2016, por exemplo, ela havia usado o calçado durante uma viagem oficial ao Canadá, ao lado do príncipe William. Kate é vista constantemente repetindo roupas e acessórios.

A visita à escola Sayers Croft é a primeira após o fim de sua licença-maternidade. Louis, o terceiro filho do casal real, nasceu em abril deste ano.