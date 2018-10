Em visita a São Caetano, Ciro Gomes promete reindustrialização do País

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



02/10/2018 | 15:36



Atualizada às 15h49

O presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou nesta terça-feira (2), em visita a fábrica da GM, em São Caetano, que fará reforma na área industrial visando fomentar o setor.

“Desde a gestão de Dilma Rousseff (PT) até o fundo do poço de Temer, 13 mil indústrias fecharam, sendo 4 mil apenas em São Paulo. Temos um sistema tributário industrial incompreensível e isso tira a competitividade da indústria nacional”, afirmou.

O candidato voltou a criticar as recentes declarações do general Hamilton Mourão (PRTB), vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL). Na semana passada, ele se posicionou contra benefícios adquiridos pelos trabalhadores. “Temos que ter mais direitos. É uma picaretagem criticar a existência do 13º.”

Impossibilitado de subir escadas devido a procedimento cirúrgico na próstata realizado na última terça-feira, o presidenciável não subiu no caminhão de som e não discursou para os trabalhadores, seguindo para outra agenda na região.