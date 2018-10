Peça que fala de Paris dos anos 1920 será apresentada em São Caetano

Carolini Manchini/Especial para o Diário



03/10/2018 | 07:15



Como era Paris, a Cidade Luz, nos idos dos anos 1920 e 1930? Quem for ao Sesc São Caetano na sexta, às 20h, poderá ter uma ideia por meio da interpretação de Nicole Cordery. No monólogo Alice, Retrato de Mulher que Cozinha ao Fundo, ela representará Alice B. Toklas, que ficou conhecida por dedicar grande parte de sua vida à companheira Gertrudes Stein (1874-1946).

“Stein era escritora e figura notória, enquanto Alice cozinhava, regava as plantas e cuidava dos animais”, explica a são-caetanense Marina Corazza, que assina a dramaturgia do espetáculo. Tanto é que Alice foi personagem de uma ‘autobiografia’ escrita por Gertrudes. O livro foi sucesso na vanguarda parisiense e tornou-se a obra mais famosa da escritora, que faleceu em 1946.

Depois da morte da companheira, Alice lançou o livro The Alice B. Toklas Cookbook, no qual compartilhou as próprias receitas, feitas para artistas que as visitavam. “A casa delas era um ponto muito importante nessa Paris do início do século passado”, diz. Antes de vir para São Caetano, o monólogo já passou por São Paulo, Argentina e Portugal.



Alice, Retrato de Mulher que Cozinha ao Fundo – Teatro. Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554). Sexta, a partir das 20h. Ingr.: Gratuito (chegar ao local com uma hora de antecedência).