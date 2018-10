Conversa d amigos

Miriam Gimenes



03/10/2018 | 07:13



O Encontro Marcado foi um romance escrito pelo mineiro Fernando Sabino (1923-2004) e lançado em 1956. Trata-se de uma de suas obras mais conhecidas. A fim de homenageá-lo, até por ser conterrâneo de alguns dos músicos em questão, este foi o nome dado à turnê que reúne os amigos Sá & Guarabyra, 14 Bis e Flavio Venturini e deve ser apresentada sexta-feira, às 21h, no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André.

Esta é a primeira vez que os amigos se apresentam juntos no Grande ABC. “Como Sá & Guarabyra nós já fomos dezenas de vezes para a região, uma boa parte da nossa carreira se deve ao público daí, tanto que o nosso fã-clube oficial é de Santo André. Mas juntos nunca nos apresentamos aí”, diz Luiz Carlos Pereira de Sá, que faz dupla com Guarabyra desde 1971.

O músico conta que a ideia de se apresentar junto surgiu por conta de uma amizade mantida há mais de 40 anos e que, há pelo menos dez, pode ser vista em cima dos palcos. “A princípio, o primeiro show que teve foi no hoje KM Hall, em Belo Horizonte, mas não tinha uma colaboração efetiva entre os grupos, foram feitas apresentações distintas. Chegamos à conclusão que devíamos ficar todos no palco, formarmos como se fosse uma banda só. A partir desse formato os shows tomaram corpo e virou uma coisa interativa entre nós todos, rodamos o Brasil inteiro”, conta Sá.

Tanto deu certo que eles gravaram CD e DVD, lançado no ano passado. “A gente gosta muito de fazer isso, é sempre uma novidade para nós. Por conta da amizade, viajar juntos se torna um prazer dobrado. Nós nos entendemos muito bem no palco, é nítida a sintonia”, analisa. <EM>Quem assistir ao show poderá vê-los cantando clássicos da música popular brasileira – estão previstos 28 hits, de todos os músicos – entre eles Linda Juventude, Dona, Planeta Sonho, Caçador de Mim, Espanhola, Sobradinho, Me Faça um Favor, Todo Azul do Mar, Nascente, Uma Velha Canção Rock´n´Roll e Canção da América. “O legal é que um conquista o grupo do outro”, finaliza.



Encontro Marcado – Música. Clube Atlético Aramaçan – R. São Pedro, 345. Sexta, à partir das 21h. Ingr.: a partir de R$ 40 em www.queroingresso.com ou na bilheteria do local.