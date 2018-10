Parente: declaração de Trump sobre Brasil é chamado para conversar

02/10/2018 | 14:59



O CEO da BRF, Pedro Parente, afirmou neste terça-feira, 2, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a relações comerciais com o Brasil são um chamado para conversa, como vem sendo o estilo do político norte-americano. "A declaração dele mostra que tem de se sentar para conversar; é um estilo do presidente Trump", disse Parente.

Na segunda-feira, 1, Trump afirmou que empresas americanas se queixam do Brasil como "um dos mais duros do mundo". Segundo ele, "nós não os chamamos e dizemos 'vocês estão tratando nossas empresas injustamente, tratando nosso país injustamente'".

Para o CEO da BRF, os Estados Unidos não têm razão para reclamar das relações comerciais com o Brasil, se considerado "o enorme superávit que aquele país tem na nossa balança comercial". Sobre as dificuldades de empresas norte-americanas no Brasil, o problema "tem mais a ver com o próprio País (Brasil), do que em relação à desvantagem, que não existe, com o importante parceiro comercial que são os Estados Unidos."