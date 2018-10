Dino Galvão Bueno toca bossa nova no Sesc

Miriam Gimenes



03/10/2018 | 07:42



A bossa nova é atemporal. Prova disso é que ela já atravessou mais de meio século e continua emocionando ao público. E, a fim de comprovar essa afirmação, a partir de amanhã terá início, no Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302), o especial Bossa Nova das Quintas Musicais, com apresentação, às 20h, de Dino Galvão Bueno, legítimo integrante da segunda geração paulista do gênero musical.

O violonista, letrista e compositor – que participou de diversas montagens históricas, entre elas Morte e Vida Severina, como diretor musical – se apresentará com banda composta por Adriana Godoy (voz), filha de Adylson Godoy, no violão, Ricardo Barros, filho de Theo de Barros e o baterista André Kurchal. Trata-se de um encontro de gerações. Gratuito.