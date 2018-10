Após nova pausa, Simone e Simaria vão gravar DVD e nova edição do The Voice Kids em novembro

02/10/2018 | 13:11



O ano está bem difícil para Simone e Simaria. Desde o afastamento de Simaria, por causa da tuberculose ganglionar, a dupla até tem realizado shows, mas a rotina cansativa vez ou outra deixa a cantora longe dos palcos, algo que está acontecendo há aproximadamente quatro meses.

Agora, as irmãs anunciaram novamente uma pausa dos palcos, mas isso não significa que elas ficarão longe dos fãs por muito tempo: segundo confirmou a assessoria de imprensa, a dupla vai, no final de novembro, começar as gravações da nova edição do The Voice Kids, reality show da TV Globo!

Sim, Dr. David Uip avaliou os horários de gravação e período e foi autorizado, informa o comunicado, fazendo referência ao médico que está cuidando de Simaria.

Além disso, também segundo a assessoria, Simone e Simaria vão gravar um novo DVD, também em novembro.

Uma boa notícia para os fãs da dupla, não?