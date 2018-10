Leo Dias planeja nova internação em clínica

02/10/2018 | 12:23



O apresentador Leo Dias falou a respeito de sua internação para tratar o vício em cocaína em entrevista ao canal de Antonia Fontenelle no YouTube em vídeo que foi ao ar nesta segunda-feira, dia 1º. Ele havia passado cerca de uma semana internado em uma clínica, retornando ao Fofocalizando, do SBT, no dia 25 de setembro.

Leo afirmou que pretende retornar à clínica para uma nova internação, ainda sem data: "Tem uma segunda fase. Quando é que eu vou voltar? Quando eu sentir vontade de usar cocaína de novo. O corpo pede", contou

"Todo mundo diz: ''mas já''? Não. Eu estou em tratamento", frisou o apresentador sobre o rápido período em que ficou internado.

Leo Dias ainda disse que não pode mais consumir "pequenas coisas" como refrigerante, abacaxi, álcool e energético: "Tô numa dieta rígida, tomando remédios. Estou em tratamento, só que meu tratamento não é dentro de uma clínica agora."

"O meu medo quando me internei foi só um: eu voltar zoado da cabeça. Sei que o meu grande diferencial é o meu cérebro. Sou rápido, falo rápido, meu cérebro funciona muito rápido", disse Leo.