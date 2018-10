Kate Middleton participa de primeiro evento após retornar de licença-maternidade

02/10/2018 | 12:11



Nessa terça-feira, dia 2, Kate Middleton voltou oficialmente a participar de eventos pela família real, terminando, portanto, sua licença-maternidade, desde que deu à luz príncipe Louis, em abril desse ano.

E para voltar a toda velocidade, a Duquesa de Cambridge lidou com muitas crianças fofas ao visitar a escola Sayers Croft Forest School and Wildlife Garden, que conscientiza crianças sobre a natureza e os problemas do meio-ambiente.

O Palácio de Kensington havia anunciado, na semana passada, que Kate encerraria sua licença-maternidade, que durou seis meses. Nesse meio tempo, a esposa de príncipe William fez aparições, mas nenhuma oficial pela família real.