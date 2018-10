Osaka e Kerber avançam em Pequim e Muguruza e Ostapenko são eliminadas

02/10/2018 | 12:03



A espanhola Garbiñe Muguruza, ex-número 1 do mundo, e a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros no ano passado, decepcionaram nesta terça-feira no Torneio de Pequim, na China. A tenista da Espanha foi eliminada em sets diretos, enquanto Ostapenko levou a chamada "bicicleta" por perder as duas parciais por 6/0.

Muguruza, 14ª cabeça de chave na quadra dura de Pequim, foi derrotada pela embalada Aryna Sabalenka pelo placar de 7/5 e 6/4. A tenista da Bielo-Rússia conquistou no fim de semana o título de Torneio de Wuhan, também disputado na China. Nas oitavas de final, a 16ª do ranking vai enfrentar a francesa Caroline Garcia.

Quarta cabeça de chave, Garcia avançou na competição ao superar a eslovena Polona Hercog por 7/6 (7/2) e 6/3. Atual 86ª do ranking, Hercog estava embalada pelos bons resultados obtidos no torneio desde a fase de qualifying. Mas parou no bom saque e na consistência da número oito do mundo.

Muguruza não foi a única a decepcionar nesta terça. Ostapenko ficou em quadra por apenas 55 minutos diante da local Qiang Wang, de quem não conseguiu tirar um game sequer ao longo de duas parciais. A tenista da Letônia não registrou aces e cravou nada menos que dez duplas faltas, acertando apenas 33% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

As demais favoritas não deram margem para zebras. Terceira cabeça de chave, a alemã Angelique Kerber bateu a espanhola Carla Suárez Navarro por 7/6 (7/4) e 6/1. Nas oitavas, a ex-líder do ranking terá pela frente a vencedora do jogo entre a húngara Timea Babos e a local Shuai Zhang.

Sensação da temporada, e dona do título do US Open, a japonesa Naomi Osaka fez mais uma vítima nesta terça. Ela atropelou a norte-americana Danielle Collins por 6/1 e 6/0. Vindo do vice-campeonato em Tóquio, Osaka vai encarar na sequência a alemã Julia Görges.

Outras duas cabeças de chave a vencer nesta terça foram a norte-americana Sloane Stephens e a holandesa Kiki Bertens. A primeira, nona cabeça de chave, bateu a local Saisai Zheng por 6/1 e 6/3. Sua próxima adversária será a eslovaca Dominika Cibulkova, que superou a australiana Daria Gavrilova por duplo 6/3.

Já Kiki Bertens, 11ª pré-classificada, derrotou a belga Kirsten Flipkens por duplo 6/1. Nas oitavas, ela enfrentará a checa Katerina Siniakova, que avançou ao eliminar a sérvia Aleksandra Krunic por 7/6 (7/2) e 6/2. Também avançou a estoniana Anett Kontaveit, vice-campeã em Wuhan no fim de semana, ao bater nesta terça a alemã Laura Siegemund por 2/6, 6/3 e 6/2.