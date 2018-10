Corinthians testa Gabriel na direita e tem voltas de Jadson, Douglas e Avelar

02/10/2018 | 11:34



O técnico Jair Ventura indicou nesta terça-feira pela manhã o time do Corinthians que deve enfrentar o Flamengo na próxima sexta-feira, às 21h, em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principais novidades foram os retornos de Jadson, Danilo Avelar e Douglas.

O trio foi poupado no empate contra o América-MG na última rodada por desgaste físico, mas participou normalmente do treino nesta manhã. A principal baixa foi o lateral-direito Fagner que ficou na fisioterapia em recuperação de uma fibrose na coxa direita.

Sem ele, Jair improvisou Gabriel na posição e formou o setor de marcação no meio-campo com Ralf e Douglas. Na parte ofensiva, Pedrinho deu lugar a Jadson e o quarteto foi o mesmo da vitória sobre o Flamengo na última quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil, com Clayson, Mateus Vital e Romero completando o setor.

O coletivo terminou empatado por 1 a 1. Vital marcou para os titulares e Gabriel, contra, empatou para os reservas. A atividade, no entanto, teve uma particularidade. Em um dos lados do campo havia dois gols nas extremidades da linha de fundo. De um lado ficou Caíque e, do outro, Walter. Cássio ficou no lado oposto e não sofreu nenhum dos gols.

A expectativa é que Fagner se recupere da fibrose e esteja apto para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no dia 10, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Caso ele volte, é provável que Gabriel ocupe a vaga de Douglas, que está suspenso, no meio-campo.

O Corinthians ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro com 35 pontos, a apenas seis do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Por isso, apesar da decisão da Copa do Brasil, o elenco não pode deixar de lado a competição por pontos corridos.