Polícia prende suspeito de chefiar milícia na Zona Norte do Rio

02/10/2018 | 10:43



Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco/IE) prenderam nesta segunda-feira, dia 1º, no Rio, Marco Antônio Figueiredo Martins, conhecido como Marquinho do Ouro ou Marquinho Catiri, dentro de um Shopping em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. Ele é suspeito de chefiar equipes de milícia na região.

A Draco/IE informou que havia um mandado de prisão preventiva contra o criminoso, decretado pela Vara Única de Sapucaia. Ele é acusado pelo crime de lavagem de capitais, em razão da compra de um sítio no município de Sapucaia, feita através de um contrato mascarado de arrendamento rural.

As investigações da Draco/IE, que levaram ao indiciamento de Martins pelo crime de lavagem de capitais, contaram com o apoio técnico do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Policia Civil, que realizou a análise dos dados fiscais encaminhados pela Receita Federal e pelo Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf).

Em investigações anteriores da Draco foi descoberto que Marco Antônio Martins liderava uma organização criminosa que atua na exploração do transporte alternativo, por meio da cobrança de taxas aos motoristas de vans que circulam em algumas linhas de transporte dos bairros de Bangu, Realengo, Padre Miguel e Campo Grande, na Zona Oeste. Segundo as investigações, Martins também seria o líder de uma milícia instalada em Del Castilho.

Quatro homens que trabalhavam como seguranças de Martins foram presos em flagrante pelo crime de organização criminosa. Com eles, foram apreendidas quatro pistolas e telefones celulares. Com ele foram encontradas e apreendidas joias, um relógio Rolex, R$ 28.978,00 em espécie, documentos e uma caminhonete Ford Ranger blindada.