Halep revela lesão nas costas e vira dúvida para o WTA Finals

02/10/2018 | 10:09



Tenista número 1 do mundo, a romena Simona Halep virou dúvida para o WTA Finals, o torneio que encerra a temporada do circuito feminino, ao revelar nesta terça-feira que está com hérnia de disco. A atleta não revelou detalhes sobre a sua condição clínica e nem afirmou se precisará passar por cirurgia.

"Eu fiz um exame de ressonância magnética nas minhas costas e descobri que estou com hérnia de disco. Vou conversar com os meus médicos nos próximos dias para saber o que fazer e espero estar de volta rapidamente. Obrigado a todos pelo apoio", disse Halep, em mensagem nas redes sociais.

O problema físico é o mesmo da qual foi vítima a brasileira Beatriz Haddad Maia. A número 1 do Brasil teve constatado o problema em maio e precisou ser submetida a uma operação. Ela ficou afastada das quadras por dois meses. Se o mesmo acontecer com Halep, a líder do ranking perderá o restante da temporada.

Halep, que já vinha com atuações irregulares no circuito, se machucou durante um treino no Torneio de Wuhan, na China, na semana passada. Lá acabou sendo eliminada logo na estreia pela eslovaca Dominika Cibulkova. A lesão teria sido agravada em sua estreia no Torneio de Pequim, em sua estreia, no domingo. Ela precisou abandonar a partida contra a tunisiana Ons Jabeur após perder o primeiro set.

A romena foi a primeira tenista a se classificar para o WTA Finals, graças aos pontos somados na conquista do seu primeiro título de Grand Slam na carreira, em Roland Garros. A competição, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, será disputada entre os dias 21 e 28 deste mês, em Cingapura.