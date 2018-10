Segunda roça de A Fazenda é formada com muita discussão entre os peões

02/10/2018 | 10:11



Na noite da última segunda-feira, dia 1, a segunda roça de A Fazenda foi formada - e não faltou confusão entre os peões por conta dela! Logo cedo, no dia da votação, Ana Paula Renault foi explicar para Nadja Pessoa que ela e as meninas do grupo Água estavam tentando salvá-la da roça, mas Nadja não estava nem um pouco afim de de conversa e partiu para a discussão. Ana Paula, que não leva desaforo para casa, não perdeu a chance de se defender.

Eis que na hora da votação, Leo Stronda, o fazendeiro da semana, mandou Sandro Pedroso direto para a roça, justificando que era uma forma de defesa, já que depois da discussão das meninas, ele não sabia se a estratégia de jogar em grupo se manteria.

Depois, na votação aberta, o clima começou a esquentar quando Aloísio Chulapa indicou Nadja. A peoa não gostou muito, mas se manteve calma.

- Você falou lá na casa que nunca votaria em mim nesse momento, então você mudou. Mas eu continuo com carinho por você.

Na hora de Ana Paula dar seu voto, ela explicou que sua estratégia é votar de acordo com o que acredita e não com seu grupo, e votou na Nadja por conta da discussão que as duas tiveram mais cedo. Ana Paula acabou se exaltando em meio a sua justificativa e deu início a uma confusão!

- Meu voto é na Nadja para ela aprender a nunca julgar uma mulher que ela não conhece. Se ela é essa víbora, esse tipo de nojenta, que só olha para seguidores e estratégia, problema é dela.

Nadja também não gostou nem um pouco quando Perlla disse que seu voto era nela.

- Fiquei muito chateada com a Perlla, porque ela se agarrou em mim pois não conhecia ninguém. Eu dei a mão à ela e levei um chute nas costas. Falou que eu não era ninguém antes de participar de um reality, uma pessoa famosa não é ninguém? Eu era uma pessoa, um ser humano.

No fim das contas, Nadja acabou recebendo a maioria dos votos dos peões dos dois grupos, e para terminar de compor a roça, ela indicou Felipe Sertanejo.

Tenso hein? E agora, quem você quer que seja eliminado?