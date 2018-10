Luciana Gimenez fala de crush em viagem à Europa

02/10/2018 | 09:11



Luciana Gimenez já está de volta ao Brasil e não poupou detalhes sobre sua viagem à Europa durante treino com personal trainer. Na última segunda-feira, dia 1, a apresentadora publicou uma série de vídeos no Instagram Stories em que aparece contando sobre os rapazes que conheceu durante a temporada fora do país.

- Ei, Gimenez, como estava em Mônaco? Me disseram que você vai aprender a surfar agora, perguntou a profissional, em referência ao fato da ex de Marcelo de Carvalho ter publicado uma foto ao lado do surfista Kelly Slater.

A apresentadora não desconversou e entregou que o rapaz pode ser mesmo seu novo crush:

- Eu fui convidada.

Em seguida, a personal continuou brincando com a nova amizade entre Luciana e Slater:

- É bom fazer exercícios para braço, porque para surfar precisa surfar

Luciana, no entanto, revelou que tem medo de mar e preferiria ficar na piscina.

- Mas você estará com o melhor do mundo, finalizou a personal, dando a entender que estavam falando de Kelly Slater.

Depois, Luciana Gimenez mostrou que não quis se comprometer e após revelar seu affair na viagem, garantiu que nada mais sério aconteceu:

- Gente, são muitos gatos nessa viagem, mas estou em um momento introspectivo agora. Só amigos, juro.