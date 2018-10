Após rumores de crise, Kim Kardashian publica foto com Kanye West e manda recado

02/10/2018 | 09:11



Na madrugada desta terça-feira, dia 2, Kim Kardashian mostrou aos fãs no Instagram que tudo segue em paz entre ela e Kanye West, apesar dos rumores de que o casal estaria em crise e o rapper enfrentando um novo surto.

Na rede social, a socialite divulgou um clique em preto e branco em que os dois aparecem sorrindo. Ela ainda mandou um recado para aqueles que tinham dúvidas se os dois continuavam juntos ou não.

Nós temos amor, escreveu na legenda, acompanhado por dois emojis de coração.

Os boatos de uma nova crise no casamento e de que Kanye não estaria na sua mais perfeita sanidade surgiram após a imprensa internacional noticiar que o músico e estilista estaria se mudando para Chicago sem a esposa e os filhos. Em seguida, foi dito que West teria interrompido seus medicamentos, o que teria contribuído para suas recentes atitudes, como textos polêmicos apoiando o presidente Donald Trump, declarações sobre apoio à escravidão, além de declarações de que teria mudado de nome e agora se chamaria Ye.

Kim estaria constrangida pelas atitudes de Kanye e extramente preocupada com o que pode acontecer em breve. Segundo o Radar Online, ela estaria tentando ficar ao lado do marido para que nada de ruim aconteça. Além disso, Kris Jenner também estaria aflita com o novo comportamento do genro.