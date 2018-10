Do Diário do Grande ABC



O planejamento sucessório é ferramenta indispensável para a preservação do patrimônio familiar, mas esse é tema que nem sempre é tratado com prioridade pelas pessoas, seja porque não querem pensar na sua sucessão ou mesmo porque não querem antecipar a transferência de seu patrimônio naquele momento.

De fato, não é fácil tratar da sucessão, mas, quando falamos em preservação de patrimônio, o planejamento sucessório é a ferramenta necessária. No caso de empresários, para o negócio se manter após a saída de seu fundador, a criação de regras e planejamento organizado são de suma importância para que, no ingresso dos sucessores, as regras criadas pelo fundador da empresa sejam seguidas pelos novos sócios.

A criação de regras vai depender das particularidades de cada família, dessa forma, o planejamento sucessório deve ser montado para seguir as vontades de seu mentor. Empresários que pretendem deixar negócio já em andamento aos seus filhos podem iniciar o processo de ingresso desses herdeiros no negócio da família em vida, enquanto ainda esteja em plena atividade.

Para isso, podem se valer da doação com reserva de usufruto, por exemplo. Essa é uma forma de iniciar os seus sucessores no negócio, permanecendo o fundador com o direito de tomar as decisões na empresa, mediante a reserva do usufruto de voto, e também com o direito de receber os dividendos provenientes das quotas/ações doadas aos seus sucessores, mediante a reserva do usufruto econômico.

Essas ferramentas permitem que os sucessores ingressem no negócio, mas ainda não tomem decisões ou recebam os dividendos provenientes daquela empresa, mas comessem a ter definidas suas responsabilidades. Assim, quando do falecimento do fundador, tudo estará organizado, evitando, assim, desavenças entre os sucessores e por consequência a dilapidação do negócio familiar. Além das questões relacionadas à manutenção do patrimônio e ao convívio entre os herdeiros, o planejamento sucessório pode, ainda, culminar em diversos outros benefícios, como minimizar ou até mesmo eliminar a carga tributária incidente sobre a transferência do patrimônio aos herdeiros no momento da sucessão.

São muitas as ferramentas que podem ser utilizadas para a implementação do planejamento sucessório, como doações, com ou sem reserva de usufruto, conforme exemplo acima, a constituição de holdings, a celebração de acordo de sócios, a realização de testamento, dentre outras formas, a depender do caso. Não importa o tamanho do patrimônio. O importante é protegê-lo e garantir sua manutenção pelas próximas gerações.

Cesar Moreno é sócio do escritório Braga & Moreno.

Palavra do leitor

Nenhum!

Nenhum dos candidatos a presidente, governador, deputado ou senador, principalmente os já conhecidos de todos nós – mamando nas tetas do poder há décadas, custando fortuna aos cofres públicos e enganando o eleitor –, vai cumprir o que está prometendo. Definitivamente, não vai mesmo! Como sempre, em campanha nos cumprimentam com sorrisos falsos, abraços, tapinhas nas costas, cafezinhos nos botecos e pastéis nas feiras, fazendo de tudo para terem nossos votos, mas, depois de eleitos, esquecem-se das promessas até a próxima eleição.

Nilson Martins Altran

São Caetano

Às crianças

Comunico a realização da 35ª Festa das Crianças de Santo André, na qual teremos atrações, shows musicais, sorteios, distribuição de brinquedos, exposições, Exército, Polícia Militar etc. Será dia 12, às 12h, na Praça das Crianças, na Avenida São Paulo, no Parque Marajoara. Será muito gratificante receber dos amigos das crianças brinquedos novos e usados, para a alegria de nossos pequenos.

Edson Campelo da Silva

Santo André

Delírio

Enquanto aguarda nova prisão, já que foi novamente condenado em segunda instância pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), José Dirceu vive o delírio da volta do PT ao poder, ou, como diz, para ‘tomar o poder’ desta República, que eles quebraram. Também diz que vai mudar o nome do Supremo, para Corte Institucional. Certamente esse desmoralizado Dirceu deve estar imaginando indicar para essa tal Corte somente gente da cúpula do seu partido, e literalmente transformar o Brasil em ditadura similar à da Venezuela! Realmente o PT é o reino da picaretagem.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Pretensão

Graças ao habeas corpus ‘de ofício’, José Dirceu, apenado por 39 anos, está solto e foi claro na entrevista ao El País, jornal espanhol: que a pretensão petista não é só ser eleito, mas tomar o poder. A política petista é de ‘quanto pior, melhor’. A Justiça está batendo cabeça, o Congresso não aceita as reformas imprescindíveis, a economia patina devido à insegurança jurídica e, com a crescente #EleNão adotada pela mulherada, falta pouco para a marionete do presidiário mais honesto do Brasil assumir o poder, quando, então, será questão de tempo para a imprensa ser tolhida pelo ‘Maduro brasileiro’. O que está ruim vai piorar. Daí o porquê de 62% dos jovens brasileiros e 56% dos adultos com nível superior quererem deixar o País. É isso que nós queremos?

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Sapoti

Morreu no sábado a cantora Ângela Maria, aos 89 anos de idade (Cultura&Lazer, ontem). A bela voz que encantou plateias, por certo, não irá se calar, pois permanece na lembrança dos admiradores. O céu ganha nova estrela. Adeus!

Thiago Valeriano Braga

Capital

Comandante – 1

É simplesmente inaceitável essa tolerância das autoridades com relação a Lula, que, de dentro da prisão, ou melhor, direto do seu ‘comitê eleitoral’ nas dependências da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, comanda impunemente o andamento do processo eleitoral como um todo. Falar mais o quê?

Maria Elisa Amaral

Capital

Comandante – 2

Pela desenvoltura com que o ex-presidente Lula comanda os passos do processo eleitoral diretamente de sua cela na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, sem ser incomodado, tem-se a nítida impressão de que a montagem desse esquema foi minuciosamente estudada e planejada com grande antecedência, inclusive a sua prisão, onde ele posa de injustiçado, e tudo mais que orbita a organização petista neste momento político. O tempo dirá!

Luís Fernando Amaral Santos

Rio de Janeiro

Mortadelas x elite

A esquerda desprezou os ‘mortadelas’, pois percebeu que não dava para financiar o povão como foi na era Lula-Dilma. Os tempos são outros. Com maioria dos caciques presos, inclusive o ex-presidente, sem dinheiro e sem a máquina, vale tudo. Então, o PT apostou na elite universitária, manipulável e a serviço da esquerda, maioria da elite. Conforme pesquisa feita pela USP, 80% dos participantes se declararam de esquerda e mais alguns de participantes, inocentes úteis. O objetivo final: o PT quer o poder a qualquer custo. Vale comprar pesquisas, desafiar o TSE, STJ, STF, desrespeitar as leis, no caso a Ficha Limpa, que só é válida desde que o candidato não seja do PT. Isso é exemplo de democracia e ética?

Izabel Avallone

Capital