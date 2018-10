Criminalidade sem fim

Do Diário do Grande ABC



02/10/2018 | 09:12



É de alarmar a informação que, entre janeiro e agosto deste ano, 16.432 queixas de roubo – exceção aos casos de veículos – foram registradas no Grande ABC, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O montante corresponde a quase 10% dos 172.908 crimes contabilizados no Estado de São Paulo no mesmo período.

As ocorrências na região mostram-se concentradas, principalmente, em Santo André (5.120), São Bernardo (4.273) e Diadema (4.071). Mas engana-se quem pensa que os demais municípios estão longe de fazer parte das estatísticas.

Embora o levantamento da SSP aponte queda de 12,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram computados 18.752 casos, a situação segue complicada. E só quem já passou pela experiência de ser assaltado sabe o quanto a situação é desconfortante e que, dependendo das circunstâncias, pode vir a se tornar traumática.

Especialista em Segurança pondera que o número de ocorrências nas sete cidades é proporcional ao tamanho da população, que corresponde a cerca de 12% dos habitantes do Estado, atualmente em 45,5 milhões de moradores. Vê nos crimes contra o patrimônio o maior desafio das forças policiais. E defende a integração entre as polícias Militar e Civil no uso do banco de dados da SSP e atuação nas ruas.

Fato é que o roubo de celulares, diz o especialista, representa um terço das ocorrências do tipo – foram 29.495 no ano passado. Isso sem contar os casos que não viraram estatísticas por causa da não efetivação de boletim de ocorrência.

As polícias afirmam realizar operações constantes para combater crimes contra o patrimônio no Grande ABC, além de intensificar ações de prevenção em locais com maior vulnerabilidade. As atividades, segundo a secretaria, resultaram em 5.875 prisões até o mês passado. A situação é crítica e pede medidas enérgicas das autoridades para garantir a integridade física e moral do cidadão. É o mínimo que se pode cobrar.