São Bernardo desafia o Sesi, em Araraquara, pelo Paulista Feminino

Do Diário do Grande ABC



02/10/2018 | 09:10



O São Bernardo tem excelente oportunidade de se reabilitar no Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Hoje, a equipe do técnico Márcio Belicieri terá pela frente o Sesi, em confronto que será disputado a partir das 19h, no Ginásio Gigantão, em Araraquara.

A equipe do Grande ABC vem oscilando bastante na competição. Depois de vencer Catanduva (70 a 66) a equipe desperdiçou a oportunidade de subir na tabela ao ser derrotada pelo ex-lanterna Pró-Esporte (69 a 63) na última rodada. As duas partidas foram disputadas no Ginásio do Baetinha.

Com duas vitórias em seis partidas, o São Bernardo precisa vencer hoje. O grande problema é que o Sesi é uma das forças da competição e ocupa a vice-liderança, com cinco vitórias e apenas uma derrota.