Vôlei andreense joga por vaga

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



02/10/2018 | 09:09



O Santo André está a um passo de produzir uma das maiores zebras do vôlei nos últimos anos. Na disputa do Campeonato Paulista Masculino com equipe sub-21, o time pode eliminar o poderoso Sesi, hoje, às 19h, no Ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. Este é o segundo e último jogo das quartas de final. No primeiro, sábado, no Grande ABC, os andreenses surpreenderam ao vencer por 3 sets a 2, com 25/21, 22/25, 25/22, 12/25 e 15/10.

Em caso de vitória do Sesi, por qualquer placar, será disputado um set de desempate logo após a partida de hoje. Quem avançar enfrentará na semifinal o Corinthians/Guarulhos, que eliminou o Ribeirão Preto.

O técnico Marcelo Madeira, do Santo André, admite que a vitória no primeiro jogo foi surpreendente, mas elogiou a postura da equipe. “Tivemos partida muito dura no sábado e conseguimos vencer. Surpreendemos, jogamos como time adulto, de igual para igual com o Sesi. Temos duas chances amanhã (hoje), uma no jogo e outra no golden set, não temos nada a perder. Vamos com o peito aberto buscar mais uma vitória”, comentou o treinador.

Apesar de assumir que o Sesi é favorito, Madeira espera que sua equipe jogue com tranquilidade. “Temos de respeitar o indivíduo que está do outro lado e não a camisa, não tem nem de olhar. Temos de fazer o nosso jogo, da melhor maneira possível. A responsabilidade é deles, o peso está todo do outro lado. Claro que nunca entraremos para perder, sempre para ganhar”, enfatizou.

A partida de hoje deve ser diferente, principalmente porque o Sesi pode contar com reforços que estavam no Mundial com a Seleção Brasileira, como o levantador William.