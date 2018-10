Pintado aposta no Anacleto para manter invencibilidade

João Victor Romoli

02/10/2018



O empate por 1 a 1 diante do Rio Claro, no início desta segunda fase da Copa Paulista, não foi considerado resultado ruim para o São Caetano. Isto porque o time ainda segue como único invicto da competição – são 13 jogos, com sete vitórias e seis empates – e tem a melhor defesa, ao lado do Mirassol, com apenas quatro gols sofridos.

A partida de sábado, porém, surpreendeu o técnico Pintado, que admitiu ter corrido riscos, principalmente nos contra-ataques. “A dificuldade foi um pouco maior do que a gente imaginava. No segundo tempo não conseguimos jogar bem. Claro que, precisando do resultado, corremos riscos para encontrar os espaços e sair mais em velocidade, que é a característica do nosso time. Dentro do que foi o jogo, o resultado foi justo”, definiu o treinador do Azulão, que amanhã vai receber o Votuporanguense, às 20h, no Estádio Anacleto Campanella. Na primeira fase, o adversário ficou em terceiro no Grupo 1, somando 16 pontos. Já nesta segunda etapa, começou perdendo para o Atibaia por 1 a 0.

Com isso, o São Caetano tenta contar com o bom aproveitamento em casa para bater o Votuporanguense e voltar aos caminhos da vitória. Até agora, foram seis apresentações no Estádio Anacleto Campanella e o time venceu três e empatou outras três partidas – marcou seis gols e sofreu apenas um.

“Todos os jogos são decisivos, então precisamos somar pontos. Jogar em casa é sim uma vantagem para nós e precisamos aproveitar isso. O São Caetano é uma equipe forte jogando no Anacleto. Os adversários também sabem disso. Portanto, precisamos estar concentrados para fazer o dever de casa”, completou o treinador Pintado.

Para a partida de amanhã, aliás, o comandante deve repetir a escalação de sábado, tendo Cristian atuando mais avançado. Já como centroavante, Júnior Araújo, autor do gol, tem ganhando a confiança do treinador e será mantido, mesmo com o elenco contando com Isaac Prado, Ermínio e Stéfano Yuri para a posição.