Obituário - 2 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/10/2018 | 09:04



Santo André



Olenca Figueiredo Costa Negri, 91. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Denail França, 80. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Orlando Vitti, 80. Natural de João Ramalho (SP). Residia na Vila Scrpelli, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Aires Antonio Serralheiro, 75. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Mauridio Aparecido Sagioro, 74. Natural de Itapuí (SP). Residia em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Memorial Bosque da Paz.



Antonio Angelo Santin, 69. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



José Oliveira dos Santos, 68. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ana Maria da Silva, 63. Natural de Portugal. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rosa Maria Rosa, 63. Natural de Mauá. Residia em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Osvaldo Ferreira da Silva, 61. Natural de São Caetano. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.



Eliana Maria Matias, 52. Natural de São Caetano. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Cabeleireira. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Maria Romano Perez, 92. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Júlia Fernandes Messias da Costa, 90. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



José Messias Vieira, 88. Natural de Estiva (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.



Mafalda Magangão de Souza, 86. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Morumbi, em São Paulo (SP).



Isaura Maria Paulina Leite Lima de Jesus, 83. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Pensionista. Dia 30, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Francisco de Assis Beutten Muller, 80. Natural de Cruzeiro (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 30. Crematório Jardim da Colina.



Waldemar Brolio, 77. Natural de Jaú (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Inês Monteiro Oliani, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 30. Crematório Vila Alpina.



Sidnei Perci Trivellato, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



Luzia Maria da Silva de Barros, 71. Natural de Primeiro de Maio (PR). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



José Mauricio Filho, 64. Natural de São Vicente (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Gisele Conesa Mandarino, 56. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 28. Crematório Vila Alpina.



Frederico Lopes Castro, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 29, Jardim da Colina.



Emilio Massariol, 80. Natural de Bilac (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



São Caetano



Anélia Blank, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Marlene Rodrigues Mastrone, 81. Natural de São Caetano. Residia no Centro. Dia 30. Cemitério de São Jose do Rio Preto (SP).



José Borsos Filho, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Wanda Borbely, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 30, em Mauá. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica



Roberto César Danhone, 37. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Alice Cardoso dos Santos, 104. Natural de Boa Nova (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.



Maria do Carmo Rosário, 94. Natural de Cristina (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Josefa de Freitas Ferreira do Nascimento, 93. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Célia, Zona Sul de São Paulo. Dia 26. Vale da Paz.



Luiz Benedito Pinto, 90. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.



Carlos Lemes de Moura, 83. Natural de Guaratinguetá (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Cemitério Municipal.



Geraldo Gonçalves de Oliveira, 82. Natural de Simonésia (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal.



Anna Rosa Alves Pereira, 80. Natural de Pompéia (SP). Residia em Diadema. Dia 29, em São Bernardo. Vale da Paz.



José Vicente, 79. Natural de Heliodora (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Luiz Costa da Silva, 75. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Benedito Euclides Favareto, 74. Natural de Floreal (SP). Residia em Diadema. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Parque ABC, em Mauá.



Ivo Santana Santos, 72. Natural de Gandu (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Joaquim de Souza Dias, 71. Natural de Pote (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Vale da Paz.



Adleuza Temotio de Andrade, 66. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.



Wilson Roberto Severino, 65. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Maria José da Mata, 56. Natural de Oeiras (PI). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Carlos de Oliveira, 54. Natural de Goioerê (PR). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Almir Mendes da Cosa, 52. Natural de Cabo (PE). Residia no bairro Nuevo, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Carlos Alberto Nicolau, 52. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal,



Aguinaldo José dos Santos, 51. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30, em Santo André. Vale da Paz.



Joice de Souza Alves, 18. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Mauá



Benedita Geralda Soares Carvalho, 98. Natural de Redenção da Serra (SP). Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 30. Vale dos Pinheirais.



Marli Terezinha Santana, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Francisca Sebastiana Xavier, 71. Natural de Paulistana (PI). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



João Bosco do Nascimento, 68. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Maria do Socorro Lira, 64. Natural de Agrestina (PE). Residia no Jardim Taquarussu, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Claudio Eleutério de Almeida, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Giorgivaldo Mariano da Silva, 52. Natural de Porto Real Colégio (AL). Residia no Núcleo Cincinato Braga, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Ubirany Martins Santana, 50. Natural de Jequié (BA). Residia no Jardim Elisabete, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Rita de Cássia Silva, 43. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Antonio José Betinho, 78. Natural de Portugal. Residia no Núcleo Colonial, em Ribeirão Pires. Dia 29. Vale dos Pinheirais.



Luiz Bizi, 73. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia na Vila Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.



Maria de Lourdes Pratis, 73. Natural de Santa Rita do Sapucaí (MG). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires, Dia 27. Cemitério São José.



Clovis Garcia Goba, 70. Natural de Braúna (SP). Residia no bairro São Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 25. Vale dos Pinheirais.



Sidneia Souza Bezerra da Silva, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.



Rio Grande da Serra



José Sebastião de Lima, 70. Natural de Gravatá (PE). Residia na Vila Conde Siciliano, em Rio Grande da Serra. Dia 30, em Mauá. Cemitério São Sebastião.