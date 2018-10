Peça fundamental, Edvancobra inteligência ao Tigre

João Victor Romoli

Especial para o Diário



02/10/2018 | 08:51



Decepcionado após a derrota por 2 a 0 para a Ferroviária, sábado, no 1º de Maio, na estreia pela segunda fase da Copa Paulista, o São Bernardo busca forças para se recuperar. Até por isso, o time já viaja hoje pela manhã para enfrentar o Olímpia – empatou com o Juventus por 1 a 1 –, amanhã, às 20h, no Estádio Maria Tereza Breda.

Um dos atletas mais experientes do elenco e peça fundamental nas jogadas de bola parada do Tigre na competição – já foram dois gols de falta, diante de Santo André e Santos –, o lateral-direito Edvan ressaltou a tristeza pelo revés no Estádio 1° de Maio e pediu inteligência à equipe na hora de balançar a rede do adversário, no Interior.

“O início da segunda fase não foi como gostaríamos. A Ferroviária tem uma equipe muito qualificada, de Série A-1 (Paulista), mas foi apenas o primeiro jogo. O pensamento agora é no Olímpia. É uma equipe que fez grande primeira fase e sabemos que lá não teremos jogo fácil. Temos que ter inteligência para buscar o gol e ao mesmo tempo não ficarmos expostos lá na defesa”, disse o jogador, que terá de fazer recuperação rápida para o duelo com o Olímpia.

Edvan, aliás, fez questão de destacar que, mesmo com o pouco tempo de treinamento, o técnico Wilson Júnior tem toda a capacidade e a confiança dos jogadores para corrigir os erros repetitivos, já que acontecem desde a primeira fase.

“O treinador Wilson (Júnior) costuma sempre nos passar tudo sobre os ajustes táticos e técnicos da equipe. Sabemos que não temos muito tempo para treinar, mas a nossa equipe já tem a sua forma de trabalhar e são pequenos detalhes que precisamos ajustar”, completou o atleta de 28 anos, que realizou 27 partidas pelo Tigre nesta temporada.

Para amanhã, o técnico ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Dogão nos 90 minutos. Isso porque o jogador, que se recuperou de entorse no tornozelo esquerdo, até entrou na última partida no lugar de Alexandre, mas não deve ter condições de atuar a partida toda. Já o atacante Careca, que ainda sente fortes dores na panturrilha direita, é desfalque quase certo. Com isso, Gustavinho segue no lugar.