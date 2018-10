Kristen Bell diz ser 'ameaçada de morte' por sua filha de 3 anos

02/10/2018 | 08:43



A atriz Kristen Bell revelou que sua filha mais nova, Delta, de apenas três anos de idade, lhe fez algumas "ameaças de morte". "Nossa filha de três anos é louca cara, louca. Às vezes ela diz que vai me matar. De verdade. Sei que parece assustador", contou Kristen em entrevista ao "The Late Show with Stephen Colbert" no sábado, dia 29 de setembro.

Segundo ela, às vezes ao ser contrariada, a pequena responde de forma inesperada: "'Bem, eu vou pegar uma arma e matar você. E eu só gosto do papai'", contou a atriz. "Eu sei que soa muito mal que minha filha ameace me matar, mas assim, ela não tem uma arma, então sinto que não é uma ameaça real", ressaltou Kristen Bell, mostrando bom humor.