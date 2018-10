Prefeitura de SP abre consulta para concessão de terminais

02/10/2018 | 07:23



A Prefeitura de São Paulo abre nesta terça-feira, dia 2, consulta pública dos termos do edital de concessão de quatro terminais. A concessão será para administração, exploração comercial, manutenção, requalificação e obras de melhoria no perímetro dos terminais Cidade Tiradentes e Santo Amaro, na zona sul, e Pirituba e Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista. O documento estará disponível até 12 de novembro e será publicado hoje no Diário Oficial da cidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.