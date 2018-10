BC da Austrália mantém taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%

02/10/2018 | 02:02



O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%, patamar em que se encontra desde agosto de 2016.

Em comunicado, o presidente do RBA, Philip Lowe, citou preocupações com o fraco avanço dos salários no país e com os níveis recordes de endividamento das famílias.

A crescente tensão comercial entre EUA e China também manteve o RBA cauteloso. "Uma incerteza atual referente à perspectiva global está relacionada à direção da política comercial internacional nos EUA", disse Lowe.

A decisão de política monetária do RBA veio em linha com as expectativas. Fonte: Dow Jones Newswires.