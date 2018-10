Barbieri confia em peso do Interior ao Senado

Fábio Martins

02/10/2018



Prefeito de Araraquara por dois mandatos (2009-2016) e candidato ao Senado pela primeira vez, Marcelo Barbieri (MDB) acredita no peso do Interior de São Paulo para alcançar uma das duas vagas ao Senado. Nome desconhecido na Capital, o emedebista avaliou, em entrevista ao Diário, que a eleição para o posto ainda “está aberta”, e que há viabilidade, principalmente, se colocado na esteira da candidatura ao governo do Estado do correligionário Paulo Skaf. “O pessoal subestima o Interior. Se quiser (em caso de adesão do eleitorado), faz senador. São 64% dos votos. Quem acha que está eleito poderá ter surpresa no domingo. Tem muito voto volátil.”

Ex-deputado federal, Barbieri põe confiança em resultado favorável por analisar que o processo não apresenta nomes consagrados fora o do hoje vereador paulistano Eduardo Suplicy (PT), que já ocupou cargo no Senado por mais de duas décadas. “O Suplicy está na frente, mas não ganhou a eleição. A última pesquisa dá 100% de indecisão. Se tivéssemos o apresentador (José Luiz Datena) mais a Marta (Suplicy, sem partido, que desistiu da reeleição, assim como Aloysio Nunes, do PSDB) era quadro mais difícil, mas dos três, dois desistiram. A eleição está aberta”, sustentou o postulante, que realizou ontem ato em Mauá.

O MDB apresenta dois candidatos ao Senado. O outro quadro da sigla é o de Cidinha. Barbieri aparece, segundo o último levantamento Datafolha, divulgado no dia 28, com 3% de intenções de voto. Suplicy é líder da sondagem, com 26%. Mara Gabrilli (PSDB) tem 17% e Mário Covas Neto (Podemos), 15%. O emedebista aposta no histórico de reviravoltas ao Senado. “Sempre o candidato mais forte ligado ao governador tem votação expressiva, pois o voto puxa o de senador (na reta final). A eleição do (Orestes) Quércia em 1974 foi assim, ele tinha 3%. O Carvalho Pinto tinha mais de 70%. O Quércia levou. Em 2010, aconteceu com o Netinho (de Paula, PCdoB). No almoço, ele estava eleito. O Aloysio (Nunes) levou com 11 milhões (de votos, ao lado de Marta).”

Barbieri defendeu a bandeira municipalista de seu programa. Para ele, o principal item trata de mudança tributária na Saúde. “Deveríamos investir 15% (constitucional) na área, a média hoje (de aplicação) é de 25% a 30%. Dados do Ministério da Saúde apontam que municípios atendem 30% do SUS e recebem 16%. Há injustiça. É um drama. Se atendemos 30% do SUS tem que receber 30%.”