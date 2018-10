Profissão TI

Caio Arnaes

Gerente sênior da Robert Half



02/10/2018 | 07:23



1 – O profissional de TI (Tecnologia da Informação) ainda é considerado estratégico dentro de uma empresa?

Sim. É um profissional muito importante e determinante em alguns casos para as empresas. Isso porque, com o aumento da competitividade e da automatização de tarefas, as corporações já têm entendido a importância do papel da área de TI dentro de suas operações. Se antigamente o departamento era visto como suporte, hoje em dia ele é vital e estratégico para os negócios. E quem não tem essa visão fica para trás.



2 – Qual o perfil que as empresas mais buscam para a área de TI?

Por essa ter se tornado uma área mais estratégica para as empresas, o perfil de profissional valorizado por elas também se transformou. Esqueça aquele profissional mais introspectivo e com dificuldade de se comunicar, esse estereótipo não reflete mais o momento atual da área. Os aspectos comportamentais passaram a ter tanta importância quanto o conhecimento técnico – a comunicação, por exemplo, tornou-se uma habilidade muito requisitada e importante para a interação mais próxima com outros setores, atrelada à visão de onde e como a tecnologia agrega valor em cada ramo da empresa. Para posições gerenciais, as empresas buscam profissionais com perfil de liderança, mas que apresentem o conhecimento técnico necessário para atuar mais próximo da operação. Os times têm se tornado muito ágeis, o que exige um líder que trabalhe junto de sua equipe para direcioná-la. Neste novo cenário, os gestores que apenas delegam perdem a vez para aqueles com um perfil mão na massa. Ter fluência no inglês é uma habilidade muito requisitada e determinante da escolha do profissional.



3 – Acredito que com a aprovação da LGDP (Lei Geral de Proteção de Dados) teremos um aumento na procura por profissionais de TI, isso é real?

A LGDP certamente movimentará o mercado de trabalho, principalmente para projetos. Como a adequação é uma ação pontual e exige rapidez e assertividade, faz mais sentido para as empresas contratarem um profissional temporário especializado do que sobrecarregar a equipe fixa ou inflar o quadro de funcionários permanentes para um projeto que tem data para início e término. A estimativa da Robert Half é que a demanda destes profissionais aumente tanto para as posições de TI (desenvolvedores e analistas) quanto para as de Governança Corporativa, que definem o que precisa ser feito para que a empresa se adeque à legislação.



4 – Como nós, profissionais de TI, devemos nos preparar para estar aptos às vagas voltadas ao objetivo de adequar as empresas à lei LGDP?

As empresas buscarão profissionais proativos e que se mantenham atualizados constantemente, para que consigam auxiliar as empresas nesta adequação. Levando em conta a demanda que a Robert Half do Reino Unido teve de profissionais para adaptarem as empresas ao GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados), muito semelhante à lei brasileira, vimos que as principais habilidades buscadas foram: conhecimento de análise (44%), regulação e conformidade (39%), gerenciamento de projetos (38%), pensamento estratégico (39%), habilidades de comunicação (39%) e atenção aos detalhes (31%). Prevemos que no Brasil a demanda seja muito semelhante.



5 – Quais cargos na área de TI estarão em alta em 2019?

De acordo com o Guia Salarial 2019 da Robert Half, as áreas previstas que estarão com demanda maior no ano que vem são para desenvolvedores, CTO (Diretor de Tecnologia), user e interface experience, inteligência de mercado e especialistas em cloud.





Envie dúvidas e sugestões para soraiapedrozo@dgabc.com.br