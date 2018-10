Burger King faz campanha contra os votos em branco

Da Redação



02/10/2018 | 07:09



Com objetivo de gerar reflexão sobre a importância de votar conscientemente nas eleições, realizadas no domingo, a rede de fast-food norte-americana Burger King lançou campanha de marketing chamada o Whopper em Branco.

Já imaginou receber um sanduíche que leva apenas pão e cebola, ou só picles, ou nem sequer levar pão? Esse é o Whopper em Branco, sanduíche criado especialmente para a campanha, que as pessoas receberam após responder que pretendiam votar em branco nas próximas eleições, em ação gravada na Avenida Paulista, na Capital, em frente a loja da rede. Para enfatizar a ideia, a embalagem trazia a mensagem: “Votar em branco é o mesmo que abrir mão do seu direito de escolha; e quando alguém escolhe no seu lugar não dá para reclamar do resultado”.

Como forma de dar continuidade à discussão, na sequência a marca publicou nas suas redes sociais conteúdos convidando as pessoas a responderem se pretendiam votar em branco. Consumidores que interagiram com a ação confirmando essa opção de voto receberam o produto em casa – e não gostaram nada do sabor do lanche.

“No Burger King você pode pedir o hambúrguer do jeito que gosta. Nessa campanha, quisemos trazer através do nosso carro-chefe, o Whopper, o que acontece quando você abre mão do seu direito de escolha e deixa outra pessoa escolher por você”, afirma o diretor de marketing e vendas Ariel Grunkraut da rede.