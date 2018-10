Christóvão da Gama quer mais que dobrar leitos ativos até 2020

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



02/10/2018 | 07:18



O Grupo Leforte informou que pretende chegar, até 2020, a 250 leitos ativos – atualmente, são 100 –, no Hospital e Maternidade Christóvão da Gama, em Santo André. A meta faz parte do processo de ampliação tecnológica e de infraestrutura de atendimento prevista para os próximos dois anos. Vale lembrar que o grupo assumiu o hospital andreense em junho.

Segundo Rodrigo Lopes, CEO do Leforte, o principal objetivo é aprimorar os serviços oferecidos aos pacientes e, assim, ampliar a demanda. Uma das medidas é a inauguração de prédio ambulatorial em 2019, nas proximidades do hospital. “Serão mais de 40 consultórios, que trarão mais conforto e agilidade para os nossos pacientes”, destacou.

Em relação ao incremento de especialidades atendidas, que hoje são 38, Lopes afirmou que o grupo mantém conversa com convênios médicos para, além de aumentar o credenciamento, entender quais são as demandas e verificar a possibilidade de implementá-las no complexo hospitalar.

Outro investimento é na melhoria do pronto atendimento pediátrico. “Será um novo espaço físico com o objetivo de tornar o atendimento mais humanizado”, assinalou Lopes.

A internação pediátrica, inclusive, passou por remodelação – cujo aporte foi de R$ 700 mil – e foi reinaugurada em março. A direção clínica pontuou, à época, que a reforma foi realizada para aumentar a qualidade de atendimento e conforto, tanto para os pacientes quanto para seus familiares.

Terceira ação do grupo é a realização de reuniões com as empresas que fornecem equipamentos, como tomógrafo, para o hospital. “Todos os hospitais Leforte possuem um padrão com equipamentos mais modernos. Então vamos adequar o Christóvão da Gama neste padrão”, explicou Lopes.

O Leforte informou que está finalizando os estudos de orçamento para apresentá-lo ao conselho, composto por 83 sócios, e por isso não divulgou o valor aportado. Embora o grupo tenha informado que iria avaliar “em momento oportuno” se mudaria o nome do Christóvão da Gama, uma vez que todos os seus complexos hospitalares incorporaram a marca Leforte, o CEO afirmou que, atualmente, isso não está previsto. “Temos muito carinho e respeito pelo nome Christóvão da Gama.”

Questionado se as ampliações irão gerar postos de trabalho, Lopes sinalizou que as vagas serão geradas conforme a demanda por atendimento aumentar, sem estimar números. Atualmente, existem 1.500 colaboradores e 450 integrantes do corpo clínico.

CORTES - Funcionários do hospital andreense procuraram o Diário para informar que o grupo Leforte estaria realizando demissões nas áreas de recepção, enfermagem e copa, além de terceirizar serviços de segurança e limpeza.

No entanto, Lopes assegurou que não tem conhecimento dessas dispensas e que não se trata de um corte em massa. “Não temos demissões previstas. Estes casos são pontuais, podem ser para readequação de quadro, por exemplo”, disse. “Não terceirizamos nenhuma área, a segurança e a limpeza continuam sendo realizadas por colaboradores próprios”, completou.