Trump diz que 'agora' México e Canadá são parceiros comerciais

01/10/2018 | 21:28



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que "agora", uma vez alcançado um entendimento com o México e o Canadá para reformular o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), os dois países são "parceiros" de Washington. O novo pacto será chamado de Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) e ainda precisa ser aprovado pelos Legislativos de cada integrante.

Em um comício em Johnson City, no Estado do Tennessee, o republicano defendeu que o USMCA é "o maior acordo comercial que já negociamos". Ele elogiou também o trato revisado com a Coreia do Sul, que "expande as nossas exportações dramaticamente".

Ao criticar parlamentares do Partido Democrata, Trump disse que os seus opositores querem elevar impostos e "abrir as fronteiras ao crime" e usou um vizinho brasileiro como exemplo negativo: "Este país nunca será como a Venezuela, isso eu posso dizer a vocês."