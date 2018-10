Evento reunirá amigos e familiares em homenagem a Beatriz Segall

01/10/2018 | 20:24



Perto de completar um mês da morte da atriz Beatriz Segall, uma homenagem reunirá amigos e familiares para na terça, 2, às 19h30, no Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Participam da homenagem o ator Renato Borghi, a atriz Regina Duarte e Zizi Possi, que cantará a canção Beatriz, de Chico Buarque. Marisa Orth vai ler um trecho de Três Mulheres Altas, espetáculo encenado por Beatriz em 1995.

Beatriz morreu no dia 5 de setembro, aos 92 anos. Ela estava internada já há algumas semanas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com problemas respiratórios. Conhecida por viver a vilã Odete Roitman em Vale Tudo, a atriz exibia um talento múltiplo ao representar. "Sei que Odete (Roitman) habita o imaginário popular, mas foi de seu papel na peça As Três Mulheres que jamais vou esquecer", lamentou a atriz e amiga Nathalia Timberg.