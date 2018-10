Paulo Roberto volta aos treinos e vira opção para vaga de Douglas no Corinthians

01/10/2018 | 19:33



O elenco do Corinthians retomou os treinos nesta segunda-feira após empatar sem gols com o América Mineiro, no sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dos titulares no fim de semana, apenas três jogadores foram a campo.

O goleiro Cássio, o lateral-esquerdo Carlos Augusto e o meia Araos estiveram no gramado com os reservas e enfrentaram a forte chuva que caiu durante o trabalho. A outra parte dos atletas permaneceu na academia.

O lateral-esquerdo Danilo Avelar, o volante Douglas e o meia Jadson, que foram poupados no sábado, também fizeram apenas trabalho de musculação. O lateral-direito Fagner e o centroavante Jonathas, que se recuperam de fibrose na coxa, continuaram tratamento. A expectativa é que retomem o trabalho com bola no decorrer da semana.

No gramado, a novidade foi a presença do volante Paulo Roberto, que se recuperou de uma inflamação no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador é mais uma opção do técnico Jair Ventura para a vaga do volante Douglas, que está suspenso do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, dia 10, no Mineirão.

Na partida contra o América-MG, o treinador testou Araos no setor e depois optou pela entrada de Thiaguinho no segundo tempo. Outro candidato à vaga é Gabriel, que também pode atuar na lateral direita caso Fagner não se recupere a tempo.

Antes da partida pela Copa do Brasil, o Corinthians vai encarar o Flamengo na próxima sexta-feira, às 21h, em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não acontecerá no fim de semana por causa das eleições.