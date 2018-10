Mayra Cardi fala sobre sexo na gestação: - Eu não deixei de fazer em momento algum

01/10/2018 | 19:11



A esposa de Arthur Aguiar, Mayra Cardi, usou seu Instagram no último domingo, dia 30, para falar um pouco sobre sexo na gravidez. O desabafo ocorreu após alguns internautas se sentirem incomodados com foto postada por Arthur, em que ele beija a barriga da ex-BBB de maneira considerada muito ousada.

Mayra falou sobre a beleza e a importância do contato físico durante a gravidez.

- Eu não deixei de fazer sexo em momento algum. Pelo contrário! Acho que fiquei até mais ativa, até o último minuto que puder, se eu tiver vontade, vou fazer. Afinal de contas, a gente tá falando d omeu marido, do pai da minha filha. E fazer amor não pode ser feio! O amor não pode ser feio, beijar não pode ser feio, falar disso não tem pudor. Olha o século em que a gente está, minha gente!

A life coach, que foi muito criticada recentemente, ainda falou sobre o machismo e os tabus presentes nessa fase da vida.

- Convido as mamães a refletirem o quanto de machismo tem nisso, de que mulher grávida não pode ser sexy e desejada, não pode beijar na boca do marido... Tenho vergonha de ouvir isso.Fui muito desejada durante minha gestação inteira pelo meu marido, me sinto muito sexy, muito mulher.

Já Arthur, por sua vez, postou uma foto para falar sobre sua ansiedade para a chegada da filha, Sophia.

CONEXÃO. A nossa começou desde o momento que soube que estava aí dentro. Desde então eu converso com você todos os dias... Fico impressionado como você se mexe e se revira toda vez que brinco ou converso com você. Não vejo a hora de poder segurar você, cheirar você e te dar o meu melhor pro resto da minha vida. Já te amo muito antes de você nascer. Só vem.