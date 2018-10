Marcos Mion posta vídeo carinhoso com o filho, Romeo, e volta a falar sobre autismo: Um presente!

01/10/2018 | 19:11



Marcos Mion sem dúvida alguma é um paizão! Casado com Suzana Gullo, ambos são pais de Donatella, Romeo e Stefano e, além de demonstrar todo o amor que sente por sua família, o apresentador de A Fazenda vez ou outra se declara a Romeo, seu filho mais velho, que é autista. Dessa vez, ele postou um vídeo em seu Instagram em que aparece em um momento de carinho com o menino, dando um fofo beijo de esquimó. Na legenda, ele voltou a falar sobre o autismo:

Algum tempo atrás contei sobre ter quebrado com o amor uma barreira específica do autismo, que é evitar e não gostar do toque e do enlace... Que amor foi esse? Foi uma força maior que tudo que me guiava para segurar o Romeo, pequeno em meus braços, quando ele não queria nenhum tipo de abraço. Sabe quando você ativa o amor e consegue sentir o coração quente enquanto ele emana uma energia de amor? Já tentou fazer isso? Juro que dá! Era sentindo isso que eu o segurava em meus braços e ia acalmando o nervoso que ele sentia... Perdi a conta de quantas vezes e por quanto tempo fiz isso. Mas a dedicação de toda minha família, a minha não aceitação de uma condição, hoje me dá o prazer de ter meu Romeo assim comigo o dia inteiro!

Ele continua:

Fui parado muitas vezes na rua por pessoas que passam pelo mesmo e que encontraram no meu depoimento a força e motivação pra lutar. E por que quem tem uma criança especial tem que lutar? Porque a evolução é POSSÍVEL! Autismo não é uma doença, é uma condição neuro comportamental, isso quer dizer que pode evoluir ou regredir. E uma parte da evolução depende de profissionais capacitados, mas a maior parte, os grandes responsáveis, são os pais! Esses tem que colocar tudo de lado e se entregarem a cuidar e encarar o presente que Deus deu... Sim, é um presente!

Por fim, Mion ainda conclui:

Quando ouço de pais de crianças com autismo que sou o orgulho da comunidade, como rolou hoje na academia, meu peito se enche de honra. Estamos juntos comunidade!! Somos escolhidos! Abençoados com a chance de cuidar de um anjo na terra! Eu não trocaria o Romeo por criança alguma! Se pudesse escolher, escolhia que ele viesse igual! Pois sei que eu e ele temos uma missão muito maior que nossa existência aqui e que juntos estamos cumprindo... Espalhando o amor, a tolerância, o respeito, a dignidade e o senso do quão incrível é sermos todos diferentes.