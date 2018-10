Uber caracterizado de carrinho em miniatura traz Ronaldinho Gaúcho e piloto de Stock Car

Do Diário OnLine



01/10/2018



Quem pedir uma corrida de Uber nesta terça-feira na cidade de São Paulo poderá dar de cara com um Camaro caracterizado como uma versão gigante das miniaturas da Hot Wheels. Quem estará no volante será Lucas Foresti, piloto da Stock Car, e ao seu lado sentará Ronaldinho Gaúcho.

Para participar da ação, promovida pela Hot Wheels e Uber, o usuário deve entrar no aplicativo e solicitar a opção UberX. Não será possível saber se o modelo do carro até ele chegar.

O veículo especial rodará em São Paulo até o dia 14, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábado e domingo, das 12h às 22h. As presenças do piloto e do ex-jogador, no entanto, estão confirmadas somente amanhã.

Além disso, o Hot Wheels Uber fará uma parada especial durante o Dia das Crianças. O carro estará estacionando dentro do Parque Villa Lobos, na Capital, no dia 12 de outubro, promovendo atividades infantis.